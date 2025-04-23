Терехин - об игре ЦСКА: команда забивает случайные голы и садится в оборону

- Пишут, что ЦСКА заиграл, но команда забивает случайные голы и садится в оборону. Я не вижу какой-то игры у армейцев. "Спартак" же сейчас на ходу. У красно-белых зрелищная игра, у ЦСКА таковой нет, хотя есть результат, - сказал Олег корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, сыграв вничью с "Крыльями Советов" (1:1), команда Николича продлила беспроигрышную серию в чемпионате до девяти игр.
26 апреля в 19:30 состоится дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 26 тура РПЛ. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Красно-синие занимают четвертую строчку с 48 очками, в то время как красно-белые идут на третьем месте, имея в своем активе 50 баллов.