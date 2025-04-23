По информации Карпова, с момента перехода на ромбовидную схему с тренером Николичем, ЦСКА столкнулся с дефицитом качественного центрального полузащитника в роли бокс-ту-бокс. Обляков хорошо справляется, но его усилий недостаточно. Таким образом, позиция восьмерки стала второй по приоритетности для усиления, хотя главная цель на лето — найти игрока на позицию десятки.
Именно эту роль в текущем составе выполняют Пьянич и Жемалетдинов, однако команда не имеет идеального исполнителя, который бы активно создавал моменты и помогал атакующим. Одним из кандидатов является 24-летний Тиаго Паласиос из «Эстудиантеса», на которого также претендует «Краснодар».
Тиаго Паласиос играет за «Эстудиантес» с начала 2024 года. За это время он принял участие в 59 матчах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 2,8 миллиона евро.
Карпов: ЦСКА ищет усиления на лето: приоритет — десятка, восьмерка
Московский ЦСКА планирует усиление состава в летнее трансферное окно.
Фото: fotobaires.com