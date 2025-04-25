«ЦСКА очень сильно просел, они три последних матча должны были проиграть. По игре уступали вчистую! «Спартак» со всеми чудачествами Станковича выглядит лучше», — заявил Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Матч первого круга Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА прошел 2 ноября. Встреча состоялась на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена», и красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.
После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА идет следом за красно-белыми, расположившись на четвертом месте и имея 48 очков в своем активе.
26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».
Бубнов назвал "Спартак" фаворитом в дерби с ЦСКА
Футбольный аналитик Александр Бубнов считает «Спартак» фаворитом предстоящего матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА