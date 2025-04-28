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Главный тренер сборной России Карпин: у меня пока нет понимания, за какую страну решил выступать Дуглас Сантос

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове в национальную команду бразильского защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, оформившего российский паспорт.
Фото: ФК "Зенит"
- Еще не связывался ни с ним, ни с его представителями. У меня пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать. Необходим ли он сборной? Посмотрим. Это зависит от многого. Ему сколько лет? 31 год. Нас когда допустят? Тогда и посмотрим, - приводит слова Карпина Sport24.

31-летний бразильский левый защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос по ходу текущего сезона оформил гражданство Российской Федерации. В марте 2025 года футболист одновременно вошёл в расширенные составы сборных России и Бразилии, при этом по итогу не был включён ни в один окончательный список.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных турниров политическими решениями УЕФА и ФИФА и с того момента выступает только в официальных матчах.

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