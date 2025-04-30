"Нам пока нечем похвастаться. Пока вклад новичков в те результаты, которые достигнуты на текущий момент, можно сказать, нулевой. Я уверен, что им нужно время, особенно это касается латиноамериканских футболистов, которые приезжают из другого климата и менталитета. Мы с этим тоже сталкивались. Я уверен, что ребята принесут пользу", - цитирует Бабаева "Чемпионат".
Родриго Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта" в зимнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца 2028 года. Полузащитник не провел ни одного матча за "армейцев", рыночная стоимость аргентинца, согласно версии Transfermarkt, составляет 5,5 миллионов евро.
Алеррандро перешел в ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" этой зимой за 4,2 миллионов евро, его соглашение с "армейцами" рассчитано до 31 декабря 2027 года. Бразилец провел за московский клуб во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 4 миллиона евро.
Бабаев: вклад Вильягры и Алеррандро в результаты ЦСКА нулевой
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об игре новичков команды.
Фото: ПФК ЦСКА