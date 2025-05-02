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Петржела: все уже прочитали "Зенит". Семаку уже нечего дать команде

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что клубу нужны глобальные перемены.
Фото: ФК "Зенит"
"Все уже прочитали "Зенит": те же южноамериканские игроки, тот же тренер, которому, наверное, уже нечего дать команде. Это потребует радикальных изменений. Пришло время дать больше шансов воспитанникам", - цитирует Петржелу "Чемпионат".

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда выиграла 6 чемпионских титулов подряд, дважды становилась обладателем Кубка России и пять раз выигрывала Суперкубок страны.

На данный момент петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. В 26 турах подопечные Семака набрали 54 очка и отстают от лидирующего в чемпионате "Краснодара" на 4 балла.

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