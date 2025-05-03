"Что за тема дискуссии с Дзюбой? Ничего, закрыли вопрос. Я хорошо к Артему отношусь, он топовый игрок. Он что-то сказал, я сказал. Ничего плохого к нему у меня нет", - передает слова Комличенко "РБ Спорт".
Напомним, ранее нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что форвард "Ростова" Николай Комличенко весит под 90 кг, но падает на поле от дуновения ветра. На что Комличенко ответил: "Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит".
Вчера, 2 мая, Дзюба отличился в матче 27-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо" (1:0). Этот мяч стал для 36-летнего футболиста 10-м в текущем сезоне за тольяттинскую команду.
Комличенко - о словесной перепалке с Дзюбой: закрыли вопрос. Он топовый игрок
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал, что закрыл вопрос с форвардом "Акрона" Артемом Дзюбой после их высказываний в прессе.
Фото: ФК "Акрон"