Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
17:00
ОренбургНе начат
Краснодар
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Сочи
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
АланияНе начат
Балтика
19:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
14:30
ФулхэмНе начат
Эвертон
17:00
ИпсвичНе начат
Лестер
17:00
СаутгемптонНе начат
Арсенал
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
15:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
17:15
ОсасунаНе начат
Лас-Пальмас
19:30
ВаленсияНе начат
Вальядолид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
16:00
УдинезеНе начат
Парма
16:00
КомоНе начат
Лечче
19:00
НаполиНе начат
Интер
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
16:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
БаварияНе начат
Санкт-Паули
16:30
ШтутгартНе начат
Унион
16:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
19:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
18:00
ПСЖНе начат
Тулуза
20:00
РеннНе начат
Сент-Этьен
22:05
МонакоНе начат

Комличенко - о словесной перепалке с Дзюбой: закрыли вопрос. Он топовый игрок

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал, что закрыл вопрос с форвардом "Акрона" Артемом Дзюбой после их высказываний в прессе.
Фото: ФК "Акрон"
"Что за тема дискуссии с Дзюбой? Ничего, закрыли вопрос. Я хорошо к Артему отношусь, он топовый игрок. Он что-то сказал, я сказал. Ничего плохого к нему у меня нет", - передает слова Комличенко "РБ Спорт".

Напомним, ранее нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что форвард "Ростова" Николай Комличенко весит под 90 кг, но падает на поле от дуновения ветра. На что Комличенко ответил: "Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит".

Вчера, 2 мая, Дзюба отличился в матче 27-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо" (1:0). Этот мяч стал для 36-летнего футболиста 10-м в текущем сезоне за тольяттинскую команду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится