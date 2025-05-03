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Мостовой: матч ЦСКА – "Краснодар" станет решающим в чемпионской гонке РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в беседе с «РБ Спорт» заявил, что шансы на титул сохраняют лишь «Краснодар» и «Зенит».
Фото: ФК "Краснодар"
«Мне кажется, что первое место все-таки разыгрывают «Краснодар» и «Зенит». ЦСКА? У армейцев очень мало шансов. Для того, чтобы отыграть отставание семь очков за четыре тура, надо выиграть все свои матчи и надеяться, что соперник, в данном случае «быки», как минимум два раза раза проиграют и один раз сыграют вничью. С другой стороны, да, подопечным Мурада Мусаева предстоит еще сыграть с «Рубином», «Динамо»...

Постойте, а в следующем туре с кем краснодарцы играют?! С армейцами же! Ну вот. Матч ЦСКА – «Краснодар» станет решающим в чемпионской гонке РПЛ. Будет очень интересно», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

После 26 туров Краснодар лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 58 очками. Зенит занимает второе место с 54 баллами. До конца сезона осталось четыре игры. Краснодар встретится с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо». Зенит же сыграет с «Пари НН», махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».

«Краснодар» встретится с «Рубином» сегодня , 3 мая, в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на домашней арене «быков».

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