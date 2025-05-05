«Зенит» — очень хорошая команда. Много южноамериканских легионеров. Очень жаль, что они не участвуют в еврокубках! Для всего российского футбола это тяжело. Этот «Зенит» достойно выступил бы в Лиге чемпионов? Конечно, почему нет! Выигрывали же ЦСКА и «Зенит» Кубок УЕФА. Сейчас и не такие команды выходят в плей-офф Лиги чемпионов. У «Зенита» с финансами порядок, столько сильных легионеров», — заявил Ашветия «Чемпионату».
Последние шесть сезонов чемпионом Российской Премьер-Лиги становится «Зенит» из Санкт-Петербурга. В прошлом году сине-бело-голубые смогли выиграть золотые медали только в последнем туре, обыграв «Ростов» со счётом 2:1.
После 27 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
Напомним, что с февраля 2022 года сборные и клубы из России отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Ашветия: нынешний "Зенит" достойно выступил бы в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» Михаил Ашветия выразил уверенность, что петербургский «Зенит» был бы конкурентоспособен в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"