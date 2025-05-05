«Сережа Семак в матче с «Пари НН» переделал игру и угадал. Они раньше всегда показывали комбинационную игру, но сейчас сыграли попроще, «на столба», навес с фланга — и это принесло большую пользу в прошедшей встрече. Соболев очень неплохо сыграл головой и забил два мяча. Здесь как раз и надо было сыграть попроще. Так что Семак — молодец, всё правильно сделал», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
4 мая петербургский «Зенит» на своём поле проводил матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с нижегородским «Пари НН». В этой встрече Александру Соболеву удалось оформить дубль, который позволил петербургскому клубу одержать победу со счётом 2:1.
После 27 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
Пономарев — о победе "Зенита" против "Пари НН": Семак переделал игру и угадал
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отметил тренерскую работу Сергея Семака после победы «Зенита» над «Пари НН».
Фото: ФК "Зенит"