"Сейчас не готов комментировать. Дождемся окончания сезона. Пока думаем только про спортивный результат", - сказал Тер?Абрамян "Матч ТВ".
Осинькин работает главным тренером "Крыльев Советов" с 2020 года. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что специалист покинет команду по окончании сезона.
Гендиректор "Крыльев Советов" отказался комментировать будущее Осинькина в клубе
Генеральный директор "Крыльев Советов" Роберт Тер?Абрамян отказался комментировать будущее главного тренера Игоря Осинькина в клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"