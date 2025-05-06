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Гендиректор "Крыльев Советов" отказался комментировать будущее Осинькина в клубе

Генеральный директор "Крыльев Советов" Роберт Тер?Абрамян отказался комментировать будущее главного тренера Игоря Осинькина в клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Сейчас не готов комментировать. Дождемся окончания сезона. Пока думаем только про спортивный результат", - сказал Тер?Абрамян "Матч ТВ".

Осинькин работает главным тренером "Крыльев Советов" с 2020 года. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что специалист покинет команду по окончании сезона.

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