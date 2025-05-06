- Мне сильно непривычно без Валерия Георгиевича. Когда уходит такой сильный тренер, то это все равно ощущается. Просто пока мы справляемся, но в любом случае Карпина не хватает, - сказал Кафанов Sport24.
Напомним, Валерий Карпин покинул "Ростов" 25 февраля, сосредоточившись на работе со сборной России. Главным тренером южан был назначен Джонатан Альба.
На данный момент "Ростов" идет на 8 месте с 38 очками.
Кафанов: сильно непривычно без Карпина
Тренер вратарей "ростова" Виталий Кафанова рассказал, как повлиял уход Валерия Карпина на ростовский клуб.
Фото: "Чемпионат"