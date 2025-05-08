"Провальным однозначно нет. Ещё впереди Кубок. Но я так говорю даже не только с этой точки зрения. В этом году создалась новая команда. Игроков из прошлого состава немного осталось. С нападением уже всё наладили, можно сказать. Теперь надо наладить оборону. И я уверен, что с этим тренером, харизмой этого тренера и его пониманием футбола "Спартак" будет бороться за самые высокие места", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
После 27-ми сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком. В 28-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с московским "Динамо", которое занимает пятое место с 50-ю очками в своем активе. Напомним, что красно-белые потеряли математические шансы на чемпионство в РПЛ в этом сезоне.
Команда Деяна Станковича примет на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка России. В случае победы над южанами красно-белые пройдут в Суперфинал турнира, где сыграют с победителем пары из верхней сетки "Зенит" - ЦСКА.
Ловчев объяснил, почему текущий сезон нельзя назвать провальным для "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев рассказал, можно ли назвать текущий сезон провальным для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"