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Сёмин: самая большая проблема российского футбола - руководители клубов

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о частых увольнениях тренеров в клубах РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Самая большая проблема у нас - это руководители: спортивные директора, президенты клубов, которые принимают такие решения. Иной раз они объективные, иногда - нет. Но если спортивный директор участвует в принятии судьбоносных решений, он должен иметь соответствующую лицензию, в том числе и спортивную, чтобы руководить таким большим хозяйством. Вот отсюда и возникает несоответствие. Проще уволить тренера, чем самому нести ответственность - вот такая у нас ситуация, - передаёт слова Сёмина "РИА Новости".

По ходу сезона-2024/2025 в Российской премьер-лиге на текущий момент состоялось 8 тренерских отставок. Главные тренеры сменились в воронежском "Факеле" (дважды), грозненском "Ахмате", "Оренбурге", "Пари Нижнем Новгороде", "Ростове", "Химках" и московском "Динамо", при этом только в "Ростове" отставка произошла по инициативе самого тренера и не была связана со спортивными результатами.

1 мая московское "Динамо" объявило о расторжении контракта с чешским главным тренером Марцелом Личкой, при этом отставание бело-голубых от тройки лидеров РПЛ, заявленной в качестве цели на сезон, составляло 4 очка за 3 тура до финиша.

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