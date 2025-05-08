Бразилец получил травму в игре против "Пари НН" (2:1) и покинул поле на 57-й минуте. На пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что игрок не сможет принять участие в ближайших встречах. Сроки его восстановления пока неизвестны.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отметил, что Вендел, скорее всего, не сыграет в этом сезоне.
Летом игрок перейдет в бразильский "Ботафого" за 20 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Вендел не полетит на матч с махачкалинским "Динамо"
Полузащитник "Зенита" Вендел пропустил тренировку команды и не полетит на матч 28-го тура РПЛ с "Динамо" Махачкала.
Фото: "Чемпионат"