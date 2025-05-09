Гаврилов: матч "Зенит" — "Спартак" был бы ярким финалом Кубка России

"Зенит" выйдет в финал, думаю. Такое преимущество им будет сложно потерять. Не думаю, что ЦСКА сможет их выбить. А вот что касается матча "Спартака", то это немного другая история, ведь игра будет в один матч. Но поединок "Зенит" — "Спартак" был бы ярким финалом, это точно", - цитирует Гаврилова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" примет на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка России, встреча состоится 15-го мая в 20:00 по московскому времени. Победитель этого матча сыграет с победителем пары "Зенит" - ЦСКА. Напомним, что петербуржцы являются действующим обладателем Кубка страны.
Команда Сергея Семака одержала победу над ЦСКА в первом матче финала верхней сетки со счетом 2:0 Ответная встреча состоится в среду, 14-го мая, на домашнем стадионе "армейцев".