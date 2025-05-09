Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
21:30
ХоффенхаймНе начат

Гаврилов: матч "Зенит" — "Спартак" был бы ярким финалом Кубка России

Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о грядущих матчах Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
"Зенит" выйдет в финал, думаю. Такое преимущество им будет сложно потерять. Не думаю, что ЦСКА сможет их выбить. А вот что касается матча "Спартака", то это немного другая история, ведь игра будет в один матч. Но поединок "Зенит" — "Спартак" был бы ярким финалом, это точно", - цитирует Гаврилова "РБ Спорт".

Московский "Спартак" примет на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка России, встреча состоится 15-го мая в 20:00 по московскому времени. Победитель этого матча сыграет с победителем пары "Зенит" - ЦСКА. Напомним, что петербуржцы являются действующим обладателем Кубка страны.

Команда Сергея Семака одержала победу над ЦСКА в первом матче финала верхней сетки со счетом 2:0 Ответная встреча состоится в среду, 14-го мая, на домашнем стадионе "армейцев".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится