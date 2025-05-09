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Защитник "Динамо" Кутицкий: дерби со "Спартаком" - матч за медали. Готовы прервать неудачную серию

Защитник московского "Динамо" Александр Кутицкий поделился ожиданиями от матча против "Спартака" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Дерби со "Спартаком" - матч за медали? Да. Готовы прервать неудачную серию. Мы играем на родном стадионе, болельщиков будет много. Надо выигрывать и порадовать всех", - цитирует Кутицкого "Матч ТВ".

Столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги состоится в это воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.

"Динамо" набрало 50 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. "Спартак" с 51 очком находится строчкой выше.

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