Защитник "Динамо" Кутицкий: дерби со "Спартаком" - матч за медали. Готовы прервать неудачную серию

"Дерби со "Спартаком" - матч за медали? Да. Готовы прервать неудачную серию. Мы играем на родном стадионе, болельщиков будет много. Надо выигрывать и порадовать всех", - цитирует Кутицкого "Матч ТВ".
Столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги состоится в это воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.
"Динамо" набрало 50 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. "Спартак" с 51 очком находится строчкой выше.