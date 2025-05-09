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Гудиев: с приходом Шалимова изменилась игра "Факела", акцент больше на атаку

Вратарь "Факела" Виталий Гудиев ответил на вопрос, что поменялось в команде после прихода Игоря Шалимова на пост главного тренера.
Фото: ФК "Факел"
"Изменилась игра, акцент больше на атаку. Нам надо забивать, моменты и подходы у нас есть. Со "Спартаком" тоже был момент, здесь дело везения. Есть уверенность, что забьем гол и можем одержать победу", - цитирует Гудиева "Матч ТВ".

Игорь Шалимов был назначен главным тренером воронежского "Факела" в начале апреля, сменив на этой должности Дмитрия Пятибратова. Поде его руководством команда провела пять матчей, в которых не одержала ни одной победы, два раза сыграла вничью и трижды потерпела поражение. За это время воронежцы забили всего один гол и пять пропустили.

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