Дмитрий Черышев считает, что чемпион РПЛ определится в последнем туре

"В прошлом году все решалось практически в последнем матче. "Динамо" было на первом месте, и ему нужна была ничья, чтобы стать чемпионом. Но не хватило и этих моментов. Скорее всего, (в этом году тоже) все будет развиваться до последнего тура", - цитирует Черышева "Матч ТВ".
После 27-ми сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит" на два балла. Сегодня, 10-го мая, петербуржцы сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо" в 28-м туре чемпионата России, а команда Мурада Мусаева проведет гостевой матч с ЦСКА.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, а "Краснодар" завоевал серебряные медали.