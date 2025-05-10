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Уилкшир: я рад, когда руководство "Спартака" принимает неправильные решения и команда валится вниз

Экс-игрок "Динамо" Люк Уилкшир высказался о результатах московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"По-моему, результаты "Спартака" во второй части сезона — просто фантастика, я считаю, что у них все идет просто отлично. Я должен быть честным: мне нет никакого дела до "Спартака". Извините, но я только рад, когда их руководство принимает неправильные решения и команда валится вниз, ха-ха", - цитирует Уилкшира "РБ Спорт".

Завтра, 11-го мая, московское "Динамо" примет на своем поле "Спартак" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 27-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком. Бело-голубые занимают пятое место в таблице с 50-ю баллами в своем активе. Напомним, что руководство "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

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