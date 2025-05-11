Доннарумма и "ПСЖ" близки к продлению контракта вратаря

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма близок к продлению контракта с парижским клубом.

Фото: Global Look Press

По данным издания GFFN, чемпионы Франции рассчитывают продолжить сотрудничество с итальянским голкипером. С большой долей вероятности стороны заключат новое длительное соглашение.



Контракт Доннаруммы с "ПСЖ" рассчитан до конца июня следующего года. За французскую команду вратарь выступает четвертый сезон, являясь основным голкипером. Летом 2024-го парижане купили у "Краснодара" россиянина Матвея Сафонова.