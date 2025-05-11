«Слабаки! Удар надо держать! Позор такими быть, а ещё спартаковцы… А тренер вообще уплыл…» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Напомним, что ни один из футболистов «Спартака» не пришел в микст-зону, а главный тренер Деян Станкович также не явился на пресс-конференцию.
Матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:0. Бело-голубые благодаря этой победе вышли на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги с 53 очками, «Спартак» переместился на пятую строчку с 51 баллами.
Губерниев — о пропуске интервью игроками "Спартака": слабаки! Позор такими быть, а ещё спартаковцы
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение игроков московского «Спартака» после поражения от «Динамо» (0:2) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"