"Краснодар" дрогнул. Мы видим не в первый раз, что бремя лидерства им мешает. Говорили, что при отрыве в четыре очка ничего не может случиться, есть право на ошибку. Это право на ошибку и произошло, но осталось совсем чуть-чуть. Всё может поменяться, как и в прошлом сезоне. "Зенит" может воспользоваться этой ситуацией и забрать очередной титул. К этому всё и идёт", - приводит слова Кирьякова "Чемпионат".
После 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который в своём активе имеет 61 очко. На одно очко от "быков" отстает действующий чемпион страны петербургский "Зенит".
В двух последних турах "Краснодару" предстоят матчи против "Оренбурга" (17 мая, в гостях) и московского "Динамо" (24 мая, дома), а "Зенит", в свою очередь, сыграет против "Ростова" (18 мая, в гостях) и грозненского "Ахмата" (24 мая, дома)
Кирьяков: "Краснодар" дрогнул, и "Зенит" может забрать очередной титул. К этому всё идёт
Футбольный тренер Сергей Кирьяков высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Ленинградец"