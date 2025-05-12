Ранее сам футболист в интервью сообщал о своём желании покинуть подмосковный клуб.
Александр Руденко выступает за "Химки" с февраля 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 33 официальных матчах, забил 5 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки. Действующий контракт игрока с химчанами рассчитан на срок до 30 июня 2027 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 1 миллион евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Локомотив" сделал предложение по трансферу вингера "Химок" Руденко
По информации СМИ, московский "Локомотив" сделал предложение по трансферу вингера подмосковных "Химок" Александра Руденко.
Фото: ФК "Химки"