"Мне кажется, никого увольнять не нужно. Команде нужна стабильность. Сколько можно тренеров менять? Их и так много уже поменялось. Мне, на самом деле, все равно, кто там - Станкович или еще кто-то, но стабильности не хватает", - приводит слова Гаврилова "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство московского "Спартака" недовольно результатами команды в чемпионате (после 28-го тура РПЛ красно-белые с 51 очком занимают пятое место в турнирной таблице). Поэтому до конца текущего сезона может случиться расставание с главным тренером Деяном Станковичем.
Сербский специалист возглавил столичный клуб в мае 2024 года, заключив контракт на срок до лета 2026 года.
"Сколько можно тренеров менять?" Ветеран "Спартака" выступил против увольнения Станковича
Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"