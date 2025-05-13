Как сообщает Legalbet, четырехкратный чемпион России готов возобновить тренерскую карьеру ради работы в Воронеже. Он не тренировал последние шесть лет после увольнения из красноярского "Енисея" в 2019-м году.
Источник уточняет, что на пост главного тренера "Факела" претендуют несколько кандидатов. В следующем сезоне команда будет выступать в Первой лиге.
Аленичев в тренерской карьере возглавлял тульский "Арсенал", "Енисей" из Красноярска и московский "Спартак".
Аленичев может возобновить тренерскую карьеру спустя шесть лет ради работы в "Факеле"
Фото: ФК "Спартак"