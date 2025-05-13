Лапочкин назвал ошибкой решение судьи не удалять Рябчука в матче с "Динамо"

"Мы видим откровенный борцовский прием. По факту, "Спартак" на четвертой минуте должен был остаться вдесятером. Потому что Гладышев видит этот мяч, подстраиваться под него, находится в площади ворот и следующим касанием может забить мяч", - сказал Лапочкин "Матч ТВ".
В воскресенье, 11 мая, "Спартак" проиграл "Динамо" в матче 28-го тура РПЛ со счетом 0:2. Первый гол бело-голубых был забит с пенальти после фола Олега Рябчука против Ярослава Гладышева в самом начале игры. Встречу судила бригада судей во главе с Алексеем Сухим.