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Лапочкин назвал ошибкой решение судьи не удалять Рябчука в матче с "Динамо"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что судья должен был удалить защитника "Спартака" Олега Рябчука в матче с "Динамо" на четвертой минуте игры.
Фото: РПЛ
"Мы видим откровенный борцовский прием. По факту, "Спартак" на четвертой минуте должен был остаться вдесятером. Потому что Гладышев видит этот мяч, подстраиваться под него, находится в площади ворот и следующим касанием может забить мяч", - сказал Лапочкин "Матч ТВ".

В воскресенье, 11 мая, "Спартак" проиграл "Динамо" в матче 28-го тура РПЛ со счетом 0:2. Первый гол бело-голубых был забит с пенальти после фола Олега Рябчука против Ярослава Гладышева в самом начале игры. Встречу судила бригада судей во главе с Алексеем Сухим.

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