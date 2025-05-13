"Спартак" нельзя называть народной командой. Кругом одни иностранцы. Да, когда-то была, много за них болело, когда ещё Симонян за них играл, когда у них ещё футболисты были классные, просто чудо. А сейчас не на кого глаз положить. А если на кого-то и можно, то это обязательно иностранец. Я бы это звание "народная" вообще не давал. Заграницей вообще такого понятия нет. Есть только национальная сборная — всё", — приводит слова Пономарёва Legalbet.
Московский "Спартак" является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. В последний раз красно-белые завоевывали чемпионство в сезоне-2016/17.
В текущем сезоне "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем в 28 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 51 очко, которое позволяет команде за 2 тура до конца сезона занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, москвичи продолжают участие в Кубке России - на стадии финала Пути РПЛ им предстоит встреча с "Ростовом".
Пономарёв объяснил, почему "Спартак" нельзя называть народной командой
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о присущем московскому "Спартаку" звании народной командой.
Фото: ФК "Спартак"