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Низовцев: на месте Алипа я бы задумался о смене клуба

Экс-полузащитник "Балтики" Максим Низовцев оценил перспективы Нуралы Алипа в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
- Если я был бы на его месте, то я бы задумался о смене команды. Наверное, в другом клубе он не найдет такие финансовые условия, но все-таки, когда футболист получает игровую практику, он, конечно, лучше себя чувствует. Футболисту надо играть, - сказал Низовцев "РБ Спорт".

25-летний защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип сыграл 22 минуты в пяти последних матчах РПЛ, трижды выйдя на замену. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

На данный момент команда Сергея Семака занимает вторую строчку в чемпионате РПЛ за 2 тура до конца сезона, имея в своем активе 60 очков и отставая от "Краснодара" на один балл.

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