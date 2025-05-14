Тороп: серию пенальти стоял на инстинктах

- Пенальти Соболева разбирали, как и всех. Серию пенальти стоял на инстинктах. Было примерное понимаете, что нужно делать. Но подсказок не было. Пенальти Соболева просто получилось отбить — и всё. Как-то само это получается, - сказал Тороп "Чемпионату".
ЦСКА отыграл отставание после проигранного первого матча в два мяча и выиграл у "Зенита" в серии пенальти (2:2 общ, 4:3 пен). В серии пенальти в составе сине-бело-голубых не забили Александр Соболев и Густаво Мантуан.
Команда Марко Николича сыграет в Суперфинале Кубка России 1 июня с победителем финала Пути регионов - "Спартаком" или "Ростовом".