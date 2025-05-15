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В "Спартаке" ожидают аншлаг на матче Кубка России с "Ростовом"

Глава пресс?службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о продаже билетов на финальный матч Пути регионов Кубка России с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
"В продаже осталось около тысячи билетов. Ожидаем аншлаг", – приводит слова Зеленова Metaratings.

Финальный матч Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 между "Спартаком" и "Ростовом" состоится в четверг, 15 мая, в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Данный матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

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