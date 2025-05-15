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Орлов нашел оправдание вылету "Зенита" из Кубка России: нет игроков

Комментатор Геннадий Орлов нашел оправдание "Зениту" после вылета петербуржцев из Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Нет игроков. "Зенит" оказался обескровлен. Уехал Клаудиньо, травмирован Лусиано, травмирован Вендел. А достойных замен этим футболистам нет", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".

"Зенит" проиграл в финале Кубка России в Пути регионов ЦСКА в двухматчевом противостоянии. В чемпионате страны петербуржцы за два тура до конца сезона занимают второе место, отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл.

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