"Гальдамес больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы", - цитирует агента "Чемпионат".
В текущем сезоне Томас Гальдамес провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт чилийца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Гальдамес больше сыграет за "Крылья Советов" в этом сезоне
Футбольный агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы защитника "Крыльев Советов" Томаса Гальдамеса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"