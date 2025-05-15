Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:00
РостовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
20:00
БетисНе начат
Осасуна
20:00
АтлетикоНе начат
Хетафе
22:30
АтлетикНе начат
Эспаньол
22:30
БарселонаНе начат

Гальдамес больше сыграет за "Крылья Советов" в этом сезоне

Футбольный агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы защитника "Крыльев Советов" Томаса Гальдамеса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Гальдамес больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы", - цитирует агента "Чемпионат".

В текущем сезоне Томас Гальдамес провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт чилийца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится