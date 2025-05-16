Сорокин: мог перейти в "Зенит", но не хотел сидеть в запасе после трансфера Ракицкого

— «Зенит» же вышел на «Рубин» с предложением?
— Да, что-то было. Но тогда они купили Ракицкого, и я не видел смысла в трансфере. Роль запасного меня не устраивала.
— Ты сам отказался?
— Да. Сказал, что не хочу.
— Жалел об этом?
— Нет. Через некоторое время перешел в прекрасный клуб «Краснодар», за который играл в Лиге чемпионов. Абсолютно здоровский период! — заявил Сорокин Sport24.
Егор Сорокин перешел в «Краснодар» из «Рубина» летом 2019 года за 3 миллиона евро. В составе «быков» он провел 67 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи.
В сентябре 2023 года Егор вернулся в «Рубин» на правах свободного агента. Однако за полгода он сыграл лишь в двух матчах Кубка России и не получил ни минуты игрового времени в Российской Премьер-Лиге.
В марте 2024 года Егор на правах свободного агента перешел в казахстанский «Елимай», а прошлым летом присоединился к «Кайрату» также в качестве свободного агента.
За «Кайрат» 29-летний защитник провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года. Текущая рыночная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.