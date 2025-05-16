— Слышал, что у «Краснодара» к легионерам благоговейное отношение: чуть ли не на цыпочках ходят. Тем более сейчас, когда усложнилась логистика.
— В целом да. Отрицать не буду.
— Ощущал разницу в подходе на себе?
— И не раз. Футболист чувствует, когда сам плох, а когда с ним не очень справедливо обходятся. И вся команда чувствует — это живой организм. А если еще нет результата, все это выливается в не очень хорошее положение. Большинство матчей за «Краснодар» я провел на приличном уровне. Но доставалось там прежде всего центральным защитникам с российскими паспортами. Как бы другие ни косячили. Понимаю, если защитники привозили. Но как будто никто больше никогда не виноват, — заявил Сорокин Sport24.
Егор Сорокин перешел в «Краснодар» из «Рубина» летом 2019 года за 3 миллиона евро. В составе «быков» он провел 67 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи.
В марте 2024 года Егор на правах свободного агента перешел в казахстанский «Елимай», а прошлым летом присоединился к «Кайрату» также в качестве свободного агента.
За «Кайрат» 29-летний защитник провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года. Текущая рыночная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.
Сорокин: в "Краснодаре" главными виновными считались центральные защитники с российским паспортом
Бывший футболист «Краснодара» Егор Сорокин отметил, что в «Краснодаре» к российским центральным защитникам предъявлялись особенно высокие требования.
Фото: ФК "Краснодар"