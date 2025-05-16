"Бердыев внес наибольший вклад в становление клуба. Заряд энергии и мотивации Курбана Бекиевича на начальном этапе развития "Рубина" стал трамплином. Он смог убедить руководство республики, которое прислушалось к нему и помогло ему. Они вместе построили нынешний "Рубин", - сказал Рыжиков "Реальному времени".
Бердыев в 2002 году вывел "Рубин" из Первой Лиги и сходу завоевал бронзовые медали Премьер-Лиги. Также под его руководством клуб дважды становился чемпионом РПЛ, выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сейчас Бердыев тренирует азербайджанский "Туран", с которым занимает четвертое место в турнирной таблице за два тура до финиша.
Рыжиков: Бердыев построил "Рубин", это он убедил руководство Татарстана
Бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков высказался о заслугах Курбана Бердыева в становлении казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"