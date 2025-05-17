«С первого дня говорил, что не вижу «Локомотив» в тройке. Они находятся на своем месте. Какая разница, кто тренер? Их состав не соответствует тройке. Может быть, у него была задача зайти в тройку — тогда она не выполнена и можно попрощаться. Тут все логично», — заявил Мостовой «Матч ТВ».
После 28 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. До конца чемпионата осталось два тура. «Железнодорожникам» предстоят игры против ЦСКА и «Акрона».
По версии интернет-портала Transfermarkt, «Локомотив» занимает пятое место по текущей стоимости состава в РПЛ. Стоит отметить, что отставание от «Краснодара» составляет 600 тысяч евро, но «быки» располагаются на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко.
Мостовой: с первого дня говорил, что не вижу "Локомотив" в тройке
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не видит «Локомотив» в тройке РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"