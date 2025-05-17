"Елки-палки, когда узнал, что меня пригласили на матч, который будут играть в честь победы армейцев в Кубке УЕФА, сразу согласился. Уже нахожусь в поезде и еду в Москву. До скорой встречи!", — сказал Мостовой в видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.
Гала-матч с участием легенд московского ЦСКА и звезд мирового футбола запланирован на воскресенье, 18 мая. Он пройдёт в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 16.30 по московскому времени. Данный матч посвящен 20-летию победы "армейского" клуба в Кубке УЕФА.
Мостовой отреагировал на приглашение стать тренером команды мировых звезд в гала-матче с ЦСКА
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на приглашение стать тренером команды мировых звезд в гала-матче с московским ЦСКА.
Фото: РФС