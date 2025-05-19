"Мы это после игры обсуждали – все пацаны молодцы, что вырвали победу. Про все это можно кино снимать. Все отдаются игре. Нет такого, что кто-то бросил играть, реально команда сплоченная, мастеровитая", - цитирует Мирзова "РБ Спорт".
Подмосковные "Химки" одержали победу над казанским "Рубином" в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. После 29-ти сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками в своем активе.
Напомним, что у подмосковного клуба есть финансовые трудности - футболисты и персонал на протяжении нескольких месяцев не получили заработную плату. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб перешел под внешний контроль лиги.
Мирзов: в "Химках" нет игроков, которые бросили играть
Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов высказался о финансовом положении клуба.
Фото: ФК "Химки"