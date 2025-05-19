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В ЦСКА высказались о возможном возвращении Александра Головина

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что Александр Головин может вернуться в клуб после ухода из "Монако".
Фото: ФК "Монако"
— Мне бы этого очень хотелось. Другое дело, что, по моей информации, Саша пока не торопится покидать "Монако" и возвращаться в Россию.

— А когда история Головина в Европе закончится?

— Тогда это возможно, да, - цитирует Бабаева Sport24.

Александр Головин выступал за ЦСКА с 2015 по 2018 года, а затем перешел в "Монако" за 30 миллионов евро. Россиянин провел за "армейцев" во всех турнирах 113 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 11 голевых передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 25 миллионов евро, контракт полузащитника с "Монако" рассчитан до конца сезона-2028/2029. На счету Головина 47 матчей в составе сборной России и 6 забитых мячей.

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