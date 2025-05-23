"Чемпионство в руках "Краснодара", но тяжело сказать, выиграют ли они трофей. "Динамо" за прошлый год может отомстить. Надеюсь, чемпионом станет "Зенит" – буду болеть за них, все-таки столетие скоро, важно выиграть титул", - цитирует Жиркова "РБ Спорт".
После 29-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке и отстает от южан на один балл. В 30-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле московское "Динамо", а петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".
Напомним, что в мае этого года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания. Команда Сергея Семака вылетела из Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА.
Жирков: надеюсь, чемпионом станет "Зенит" - скоро столетие, для клуба важно выиграть трофей
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"