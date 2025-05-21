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Семин: если Алексей Миранчук вернется в РПЛ, то он будет одним из лучших игроков чемпионата

Российский тренер Юрий Семин порассуждал о возможном возвращении Алексея Миранчука в РПЛ.
Фото: РФС
"Если Алексей Миранчук вернется в РПЛ, он будет одним из лучших игроков чемпионата. Он стал только сильнее после своего отъезда из "Локомотива", набрался опыта. Его присутствие стало бы украшением РПЛ", - цитирует Семина "РБ Спорт".

В этом сезоне Алексей Миранчук провел за американский клуб "Атланта Юнайтед" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 10 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2027 года.

Напомним, что ранее Алексей Миранчук выступал за московский "Локомотив" - на счету россиянина 228 матчей в составе "железнодорожников", 43 забитых мяча и 46 голевых передач.

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