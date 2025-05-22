Семак: "Ахмату" не повезло, по xPoints команда идет седьмой

"Что касается "Ахмата", ему не повезло. По xPoints (ожидаемым очкам - прим. ред.) команда находится на седьмом месте, но на самом деле гораздо ниже. Есть большое количество матчей, когда по игре они должны были побеждать", - сказал Семак "Матч ТВ".
"Ахмат" перед заключительным туром РПЛ находится на 14-м месте в турнирной таблице с 25 очками. Грозненская команда рискует остаться в зоне стыковых матчей по итогам чемпионата. "Зенит" идет вторым, отставая от лидирующего "Краснодара" один балл. Для чемпионства петербургской команде необходимо победить "Ахмат".