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Семак: "Ахмату" не повезло, по xPoints команда идет седьмой

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с "Ахматом" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается "Ахмата", ему не повезло. По xPoints (ожидаемым очкам - прим. ред.) команда находится на седьмом месте, но на самом деле гораздо ниже. Есть большое количество матчей, когда по игре они должны были побеждать", - сказал Семак "Матч ТВ".

"Ахмат" перед заключительным туром РПЛ находится на 14-м месте в турнирной таблице с 25 очками. Грозненская команда рискует остаться в зоне стыковых матчей по итогам чемпионата. "Зенит" идет вторым, отставая от лидирующего "Краснодара" один балл. Для чемпионства петербургской команде необходимо победить "Ахмат".

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