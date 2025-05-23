"Не вижу никакой логики в тренерских перестановках в "Зените", если команда останется без трофеев в этом году. Семак шесть лет подряд становился чемпионом, если на седьмой займёт второе место — всё бывает. На мой взгляд, никакой паники быть не должно", - цитирует Гершковича "Чемпионат".
После 29-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на один балл. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы примут на своем поле грозненский "Ахмат".
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
Гершкович: нет логики в отставке Семака, если "Зенит" останется без трофеев
Российский тренер Михаил Гершкович считает, что "Зениту" не стоит увольнять Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"