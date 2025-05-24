По информации инсайдера Карпова, армейцы готовы заплатить €9 млн плюс крупные бонусы, однако президент ПАОКа Иван Саввиди отказался, рассчитывая выручить от €15 до €20 млн — в зависимости от бонусов и схемы платежей.
Переговоры между клубами продолжаются, и ЦСКА уже готовит новый оффер. За воспитанником ПАОКа также следит «Зенит», где полузащитника хотел бы видеть Сергей Семак. Кроме того, интерес к игроку проявляют «Жирона», «Зальцбург» и «Бенфика».
Яннис Константелиас является воспитанником академии ПАОКа. В текущем сезоне полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 1 ассист. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 17 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Карпов: ЦСКА предложил €9 млн за Константелиаса, но ПАОК требует до €20 млн
ЦСКА сделал предложение ПАОКу по 22-летнему атакующему полузащитнику Яннису Константелиасу.
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