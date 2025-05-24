Центральный защитник "Осера" Жубал посетил матч 30-го тура РПЛ, в котором "Краснодар" играет с московским "Динамо". Игра проходит на стадионе "Ozon Арена", по данный момент счет 1:0 в пользу "быков".
Напомним, что ранее сообщалось, что краснодарский клуб заинтересован в услугах 31-летнего капитана французской команды.
В этом сезоне бразилец провел за "Осер" 30 матчей в чемпионате Франции и записал на свой счет шесть забитых голов. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Осера" Жубал, в котором заинтересован "Краснодар", посетил матч с "Динамо"
Капитан французского "Осера" Жубал прилетел в Россию.
Фото: Getty Images