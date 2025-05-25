"Конфликт с Глушенковым? Полнейшая ерунда. Это не первый, не второй и не третий раз появляется информация. Я не знаю откуда она идет и с чем может быть связана", - цитирует Семака "СЭ".
Фланговый нападающий Максим Глушенков присоединился к "Зениту" летом 2024 года, перейдя из московского "Локомотива". Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2028 года. В этом сезоне 25-летний вингер записал на свой счет 11 забитых мячей и 5 результативных передач на партнеров в 26 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
"Полнейшая ерунда". Семак отреагировал на информацию о конфликте с Глушенковым
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слухи о своем конфликте с вингером Максимом Глушенковым.
Фото: ФК "Зенит"