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"Полнейшая ерунда". Семак отреагировал на информацию о конфликте с Глушенковым

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слухи о своем конфликте с вингером Максимом Глушенковым.
Фото: ФК "Зенит"
"Конфликт с Глушенковым? Полнейшая ерунда. Это не первый, не второй и не третий раз появляется информация. Я не знаю откуда она идет и с чем может быть связана", - цитирует Семака "СЭ".

Фланговый нападающий Максим Глушенков присоединился к "Зениту" летом 2024 года, перейдя из московского "Локомотива". Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2028 года. В этом сезоне 25-летний вингер записал на свой счет 11 забитых мячей и 5 результативных передач на партнеров в 26 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

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