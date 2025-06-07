"Черноморец" может прекратить существование после ухода инвестора

Новороссийский "Черноморец" может прекратить существование и обанкротится.

Фото: ФК "Черноморец"

Соответствующий сценарий возможен после ухода из клуба основного инвестора - Сергея Шишкарёва. Ранее бизнесмен жёстко раскритиковал местные власти за то, что в городе так и не построили стадион для выступления в РПЛ.



Как утверждает инсайдер Сергей Ильёв, на счету клуба из Новороссийска нет денег. Руководство начинает распродавать всех игроков.



Из-за этого РФС может не допустить клуб ни до ФНЛ, ни до ПФЛ. При этом в завершившемся сезоне "Черноморец" занял третье место в Первой лиге и завоевал право сыграть в стыках.