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"Черноморец" может прекратить существование после ухода инвестора

Новороссийский "Черноморец" может прекратить существование и обанкротится.
Фото: ФК "Черноморец"
Соответствующий сценарий возможен после ухода из клуба основного инвестора - Сергея Шишкарёва. Ранее бизнесмен жёстко раскритиковал местные власти за то, что в городе так и не построили стадион для выступления в РПЛ.

Как утверждает инсайдер Сергей Ильёв, на счету клуба из Новороссийска нет денег. Руководство начинает распродавать всех игроков.

Из-за этого РФС может не допустить клуб ни до ФНЛ, ни до ПФЛ. При этом в завершившемся сезоне "Черноморец" занял третье место в Первой лиге и завоевал право сыграть в стыках.

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