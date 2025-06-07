Клуб намерен использовать стратегию, аналогичную потенциальной продаже защитника Виталия Стежко в "Краснодар", чтобы увеличить свой бюджет.
Несколько клубов проявляют интерес к игрокам "Черноморца". Нападающий Мераби Уридия привлекает внимание "Урала", "Оренбурга» и "Родины". "Енисей" заинтересован в возвращении полузащитников Егора Иванова и Олега Ланина. "Факел" проявляет интерес к вратарю Даниилу Фролкину.
Также возможен переход голкипера Ростислава Солдатенко в "Нефтчи", а на нападающего Гедеона Гузину претендуют как минимум три клуба из МЕЛБЕТ-Первой лиги и Греции, сообщает Metaratings.
Ранее инвестор клуба, Сергей Шишкарёв, обвинил генерального директора Максима Пономарёва в попытке манипулирования исходом матча 34-го тура против "Сочи" (2:1).
"Черноморец" может распродать ключевых игроков, чтобы наполнить бюджет
Руководство "Черноморца" рассматривает возможность продажи ряда игроков основного состава для укрепления финансового положения клуба.
Фото: "Спорт-Экспресс"