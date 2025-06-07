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Дмитрий Губерниев - о Николиче: насыпали греческих денег - и он уходит

Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном уходе главного тренера ЦСКА Марко Николича из московского клуба.
Ранее сообщалось, что Николич близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК. Якобы сербский специалист принял предложение АЕКа и хочет выкупить свой контракт у ЦСКА,

По некоторым данным, греческий клуб предлагает Николичу зарплату в размере 2 млн евро в год. При этом в ЦСКА он получает меньше.

"Насыпали греческих денег — Николич уходит. Насыпали бы русских — он бы остался. Думаю, тут дело в практической плоскости, а не возможности играть в еврокубках или что?то еще. Человек слаб, его можно понять", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

По мнению эксперта, Николичу не стоило ранее публично говорить о планах на следующий год, если он готов в любой момент уйти.

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